Выручка сети H&M в Украине в 2024 году составила 1,2 млрд грн

Выручка сети магазинов H&M в Украине в 2024 году составила 1,2 миллиарда гривен. Это почти соответствует показателю довоенного 2021 года, когда компания заработала 1,17 миллиарда гривен. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные YouControl.

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Финансовые результаты H&M в Украине

Остальные операционные доходы ритейлера в 2024 году составили 139 миллионов гривен.

Прибыль компании в Украине за 2024 год составила 295 миллионов гривен.

Расширение сети H&M

В 2024 году H&M открыл один новый магазин в Киеве, который начал работу 10 мая в ТРЦ Blockbuster Mall. Магазин занимает два этажа и площадь около 2400 квадратных метров.

На 10 марта 2025 года в Украине работает восемь магазинов H&M в Киеве и Львове. Однако магазины в Одессе (ТРЦ Riviera Shopping City) и в Харькове (ТРЦ Nikolsky) остаются закрытыми, о чем сообщается на официальном сайте сети.

Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на сложные условия, H&M сумел восстановить свои позиции на украинском рынке почти достигнув довоенных показателей.