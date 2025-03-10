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10 марта 2025, 12:31 Читати українською

Золото растет на фоне слабого доллара

Золото подорожало на фоне ослабления доллара и притока капитала в безопасные активы из-за обеспокоенности эскалацией глобальной торговой войны. Об этом пишет Reuters.

Золото подорожало на фоне ослабления доллара и притока капитала в безопасные активы из-за обеспокоенности эскалацией глобальной торговой войны.
Фото Pixabay

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Спотовое золото выросло на 0,1%, достигнув 2 914,00 долларов за унцию по состоянию на 7:01 за GMT. Фьючерсы на американское золото увеличились на 0,2% до 2 920,10 долларов.

Инвесторы также ожидали дальнейших сигналов от Федеральной резервной системы США по поводу будущих решений по процентным ставкам.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье избежал прогнозов относительно возможной рецессии в стране, несмотря на обеспокоенность фондовых рынков из-за его пошлин по поводу Мексики, Канады и Китая, связанных с борьбой против фентанила.

Анонсы изменений в тарифной политике вызвали волнение на Уолл-стрит. Инвесторы считают, что непоследовательные шаги администрации Трампа, направленные на отмену пошлин для торговых партнеров, вместо облегчения создают неразбериху.

Таможенные пошлины остаются ключевым фактором для инвесторов, которые считают, что они могут повредить экономическому росту и спровоцировать инфляцию.

Спотовое серебро упало на 0,2% до 32,45 долларов за унцию, тогда как платина осталась на уровне 963,37 долларов. Палладий также не изменился, торгуясь на уровне 948,64 доллара.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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parseval
parseval
10 марта 2025, 12:38
#
Золото коливається в районі 2910 вже місяц. Новини із розряду вода мокра ((( Дайте нормальну аналітику по перспективам росту на тлі інфляційних очікувань чи корекції через перекупленість, а не це ось…
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