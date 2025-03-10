Курс валют на 10 марта: доллар в банках подешевел на 8 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке не изменилось, а в продаже прибавило 3 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 6 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро потеряло 6 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,02−41,60 грн. Евро покупают за 44,30 грн, а продают за 45,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,21−41,31, евро — 44,60−44,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,19−41,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,58−44,60 грн/евро.

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