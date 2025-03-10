За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 190 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 886320 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 марта: 1190 российских оккупантов, 18 танков и 241 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 886320 (+1190) человек,
- танков — 10292 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 21400 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 24271 (+65) ед,
- РСЗО — 1311 (+1) ед,
- средства ПВО — 1102 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 28603 (+241),
- крылатые ракеты — 3120 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40071 (+138) ед,
- специальная техника — 3773 (+0)
Источник: Минфин
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