Стало известно, кто заменит Трюдо в должности премьера

Бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни получил наибольшую поддержку от членов правящей Либеральной партии. Теперь он должен стать преемником Джастина Трюдо в должности премьер-министра. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

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Что известно

59-летний Карни на голосовании опередил бывшую главу Минфина Христю Фриланд, занявшую второе место в конкурсе, свидетельствуют официальные результаты голосования.

Всего в голосовании участвовало чуть более 150 000 членов партии.

Напомним

6 января Трюдо объявил, что уйдет в отставку после более 9 лет пребывания в должности премьера Канады.

Что известно о Марке Карне

Карни работал в Goldman Sachs до того, как присоединился к канадскому министерству финансов в 2004 году. В 2007 году его назначили главой Банка Канады, и ему быстро пришлось столкнуться с последствиями мирового кризиса 2008 года.

В 2013 году Карни занял должность главы Банка Англии, став первым человеком, возглавившим два больших центральных банка.

После того, как он покинул банк в 2020 году, Карни назначили специальным посланником ООН по климату и финансам. Он также занимал должность топ-менеджера в Brookfield Asset Management и входил в совет директоров компаний, включая инвестора в облигации PIMCO и финтех-гиганта Stripe.