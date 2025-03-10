14 марта 2025 г. в системе Prozorro.Продажи состоятся торги по продаже активов банка «Финансы и Кредит», который находится в процессе ликвидации. Лот включает права требования по 10 кредитным договорам, заключенным с предприятиями фармацевтической отрасли. Часть активов находится в залоге НБУ. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
Фонд гарантирования выставил на продажу активы банка «Финансы и кредит»
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Подробности
На продажу выставлено не самое залоговое имущество, а права требования по кредитам. Это означает, что победитель аукциона получит право взимать задолженность с заемщиков или обращать взыскание на заложенное имущество.
В залоговое имущество входят:
- Единый имущественный комплекс во Львове для производства фармацевтической продукции площадью 36,8 тыс. кв. м, включающий недвижимость, оборудование и основные средства;
- Коммерческая недвижимость в Киеве: помещение по ул. Саксаганского общей площадью 3 тыс. кв. г., помещение по просп. Берестейском (бывшей Победы) площадью 1,7 тыс. кв. м;
- Земельные участки Киевской области общей площадью 23,7 га;
- Простые именные акции и имущественные права на получение товара.
Начальная цена лота составляет 2,4 млрд грн.
Торги состоятся по голландской модели аукциона — начальная цена будет постепенно снижаться, пока не найдется покупатель.
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Источник: Минфин
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