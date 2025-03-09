Япония и Великобритания договорились продвигать свободную торговлю на фоне американских тарифов

Министры иностранных дел и экономики Японии и Великобритании договорились о содействии свободной и открытой международной торговле на фоне растущего беспокойства по поводу последствий таможенных угроз президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Kyodo News.

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Стороны на встрече в Токио подтвердили, что будут работать вместе над решением энергетических и проблем безопасности, заявил министр иностранных дел Японии Такеши Ивая.

«Разделяя фундаментальные ценности, Япония и Великобритания будут продолжать сотрудничество для поддержки и укрепления свободного, справедливого и основанного на правилах глобального экономического порядка», — сказал Ивая.

Министры также подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества по реформированию Всемирной торговой организации и поддержанию перехода на чистую энергию в развивающихся странах.

Встреча проходит в то время, когда торговая война Трампа превращается в реальность. Его администрация ввела 25% пошлины на многие товары из Канады и Мексики, а во вторник удвоила дополнительный тариф на китайский импорт до 20%.