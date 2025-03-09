Deutsche Bank оштрафован на 23 млн евро за нарушение в сфере торговли ценными бумагами

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) наложило на Deutsche Bank штрафные санкции на общую сумму 23 миллиона евро . Причиной послужили нарушения, выявленные в сфере торговли ценными бумагами, противоречащие требованиям немецкого законодательства. Об этом сообщает издание The Paypers.

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Структура штрафа: деривативы, записи разговоров и переключение счетов

Общая сумма штрафа состоит из трех частей:

14,8 миллионов евро: за нарушения, связанные с продажей валютных деривативов в Испании.

4,6 миллиона евро: из-за сбоев в системе записи телефонных разговоров.

3,65 миллионов евро: за нарушения, связанные с сервисом переключения счетов.

Претензии BaFin: задержки в расследовании и устранении нарушений

Регулятор отмечает, что компании обязаны принимать все необходимые меры для обеспечения надлежащего предоставления услуг и минимизации задержек в выявлении и устранении проблем, возникающих в процессе операционной деятельности. Штрафы, наложенные на Deutsche Bank, связаны с тем, что банк несвоевременно реагировал на нарушения в сфере продаж валютных деривативов в Испании, а также затягивал их расследование и устранение.

BaFin отмечает, что Deutsche Bank потратил слишком много времени на расследование и устранение выявленных недостатков. Компания не приняла адекватные организационные меры для ускорения расследования нарушений и внедрения мер, направленных на исправление ситуации.