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9 марта 2025, 13:49 Читати українською

Deutsche Bank оштрафован на 23 млн евро за нарушение в сфере торговли ценными бумагами

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) наложило на Deutsche Bank штрафные санкции на общую сумму 23 миллиона евро. Причиной послужили нарушения, выявленные в сфере торговли ценными бумагами, противоречащие требованиям немецкого законодательства. Об этом сообщает издание The Paypers.

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) наложило на Deutsche Bank штрафные санкции на общую сумму 23 миллиона евро.

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Структура штрафа: деривативы, записи разговоров и переключение счетов

Общая сумма штрафа состоит из трех частей:

  • 14,8 миллионов евро: за нарушения, связанные с продажей валютных деривативов в Испании.
  • 4,6 миллиона евро: из-за сбоев в системе записи телефонных разговоров.
  • 3,65 миллионов евро: за нарушения, связанные с сервисом переключения счетов.

Претензии BaFin: задержки в расследовании и устранении нарушений

Регулятор отмечает, что компании обязаны принимать все необходимые меры для обеспечения надлежащего предоставления услуг и минимизации задержек в выявлении и устранении проблем, возникающих в процессе операционной деятельности. Штрафы, наложенные на Deutsche Bank, связаны с тем, что банк несвоевременно реагировал на нарушения в сфере продаж валютных деривативов в Испании, а также затягивал их расследование и устранение.

BaFin отмечает, что Deutsche Bank потратил слишком много времени на расследование и устранение выявленных недостатков. Компания не приняла адекватные организационные меры для ускорения расследования нарушений и внедрения мер, направленных на исправление ситуации.

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Источник: Минфин
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