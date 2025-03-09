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9 марта 2025, 10:53 Читати українською

В Дании прекращают доставку писем по почте

Государственная почтовая служба Дании PostNord прекратит доставку писем в конце 2025 года. С начала столетия объемы отправленных писем сократились на 90%. Об этом пишет ВВС, передает Европейская правда. Как пишет издание, соответствующее решение положит конец 400-летней истории почтового сервиса компании.

Государственная почтовая служба Дании PostNord прекратит доставку писем в конце 2025 года.

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Что известно

С начала июня в Дании будут постепенно исчезать 1 500 почтовых ящиков.

Министр транспорта Томас Даниэльсен успокаивает, отмечая, что письма все равно можно будет отправить и получить, поскольку «существует свободный рынок как для писем, так и посылок».

Впрочем, с развитием цифровых почтовых услуг использование традиционных писем резко сократилось.

PostNord заявляет, что переключит свое внимание на доставку посылок и любые почтовые марки, купленные в этом году или в 2024 году, можно будет вернуть в течение ограниченного периода в 2026 году.

Полторы тысячи работников могут потерять работу. Всего в компании работают 4600 работников.

Диджитализация в Дании

Дания является одной из самых диджитализированных стран мира. В стране мало кто пользуется наличными, датчане могут носить водительские права и медицинские карточки в своих смартфонах. Банковские выписки, счета и корреспонденция от местных органов власти направляются в электронном виде.

Государственные службы посылают сообщения через приложение Digital Post или другие платформы, а PostNord Denmark утверждает, что рынок писем больше не является прибыльным.

Источник: Минфин
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