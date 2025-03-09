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9 марта 2025, 9:57 Читати українською

Украина шагнула к единому рынку ЕС: успешный скрининг в сфере свободного товародвижения

Украина успешно прошла официальную процедуру скрининга, в ходе которой оценивалось соответствие украинского законодательства нормам Европейского Союза в рамках переговорного раздела «Свободное движение товаров». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины. Соответствующее заседание прошло в период с 3 по 6 марта в штаб-квартире Европейской Комиссии в Брюсселе.

Украина успешно прошла официальную процедуру скрининга, в ходе которой оценивалось соответствие украинского законодательства нормам Европейского Союза в рамках переговорного раздела «Свободное движение товаров».

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Полугодовая подготовка и презентация украинского законодательства

Подготовительный этап к скринингу длился шесть месяцев. Он включал активное взаимодействие между украинскими государственными органами и офисом координации евроатлантической интеграции Украины.

В ходе скрининга украинская сторона представила Европейской Комиссии более 44 презентаций, охватывающих 59 актов законодательства ЕС, регулирующих сферу промышленной продукции. Заместитель министра экономики Виталий Киндратов сообщил, что Еврокомиссия положительно оценила прогресс Украины в приведении законодательства в соответствие с европейскими нормами, а также выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

Перспективы для украинского экспорта: доступ к рынку ЕС

Он отметил, что имплементация этого раздела в будущем откроет для украинских производителей возможность экспортировать свою продукцию на рынок Европейского Союза.

Единые правила и повышение качества: преимущества членства в ЕС

«После вступления в Е С Украина станет полноправной частью единого рынка, где все страны-члены соблюдают одинаковые правила. Это обеспечит более высокий уровень качества не только для импортируемых товаров, поступающих на внутренний рынок Украины, но и для украинской продукции», — подчеркнули в Министерстве экономики.

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Источник: Минфин
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