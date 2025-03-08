Google отключил обмен данными с рф

Google отключила соединение с рядом центров обработки данных (ЦОД) и точек обмена трафиком (IX). Сведения о таких подключениях исчезли из международной базы PeeringDB. В то же время ни в одной другой стране, кроме россии, данные о подключении Google с базы не исчезли. Об этом пишет The Moscow Times.

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Что известно

До июля 2024 года у PeeringDB были данные о наличии подключения Google к DataLine-IX и DataLine OST («РТК-ЦОД» — входят в «Ростелеком»), inet2 и W-IX («Эр-Телеком»), MegaFon-IX и другим дата-центрам. Однако уже в октябре информация об этом пропала из базы.

В PeeringDB сообщили, что удалить эту информацию могли только сотрудники Google.

По информации «МегаФона», отключение Google от точки MegaFon-IX произошло по инициативе американской корпорации. По данным источника на рынке, решение об отключении от W-IX «Эр-Телекома» также приняла Google.

Подробности

Как сообщили в одной из компаний, на данный момент у Google есть физическое присоединение к DATAIX в россии, однако прекратил анонсировать и принимать маршруты через route servers. При этом Google продолжает взаимодействовать с отдельными участниками платформы через прямые частные пиринговые сессии.

Ключевой причиной отключения трафика Google могла стать фактическая невозможность технического обслуживания серверов россии, а также оплаты работы этой инфраструктуры и санкции.

Из-за этих мер Google в россии может ухудшиться качество и скорость соединения с сервисами компании. Представитель PeeringDB пояснил, что теперь трафик будет идти по транзитной сети, что увеличит задержки при передаче данных и количество переходов — узлов связи, через которые проходит трафик, а также расходы операторов на его транзит.