Правительство дополнительно выделило более полумиллиарда гривен на «тысячу Зеленского»

Кабинет Министров дополнительно выделил 570 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на финансирование программы «Зимняя поддержка». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Это позволит обеспечить выплаты всем, кто подал заявку до 28 февраля, но еще не получил деньги.

«В течение трех зимних месяцев программой воспользовались 14,4 млн граждан, 12,7 миллиона из них уже получили выплаты. Несмотря на завершение приема заявок, выплаты продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока все заявки не будут проработаны», — сказал заместитель Министра экономики Андрей Телюпа.