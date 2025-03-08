Доллар на пути к худшему недельному падению за два года: торговая политика США давит на валюту

Индекс доллара США демонстрирует тенденцию к худшему недельному результату с ноября 2022 года. Причиной этого растет опасение, что торговая политика администрации США может привести к замедлению экономического роста в стране. Об этом пишет Bloomberg.

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Рекордное падение индекса доллара

Спотовой индекс доллара, отражающий его стоимость по отношению к корзине других валют, снизился на 2,4%. Это самое недельное падение показателя с ноября 2022 года.

Рынок труда США: рост занятости и увеличение безработицы

Отрицательный тренд для доллара наблюдается, несмотря на стабильный рост рабочих мест в США. В то же время, уровень безработицы в стране увеличился, что свидетельствует об определенном ослаблении рынка труда.

Снижение доходности облигаций США и ожидание смягчения монетарной политики

Дополнительным фактором давления на доллар стало снижение доходности американских государственных облигаций. Это в свою очередь повышает вероятность смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой США.

Изменения в фискальной политике Германии и их влияние на евро

«Значительные изменения в фискальной политике Германии повысили ожидания по поводу экономического роста в Еврозоне. Это произошло одновременно с ростом беспокойства по поводу перспектив роста в США», — комментирует ситуацию Ли Ферридж, стратег State Street.

Евро демонстрирует лучшую неделю за 15 лет

Укрепление евро, вызванное, в частности, положительными ожиданиями по экономике Еврозоны, также способствовало ослаблению доллара. Евро показывает лучшие недельные показатели с 2009 года.