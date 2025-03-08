Обновление рынка: Dogecoin и Shiba Inu выросли на 15 %, а XYZVerse — на 670 % в 2024 году

На криптовалютном рынке происходят удивительные изменения: популярные токены-мемы добились заметных успехов. Dogecoin и Shiba Inu подорожали на 15 %, привлекая к себе повышенное внимание. В то же время XYZVerse взлетел на 670 %. Эти резкие движения вызывают интерес и вопросы о силах, стоящих за этими значительными скачками.

$XYZ стремится к росту открывая статус G.O.A.T.

Компания XYZVerse ($XYZ) предложила совершенно новую концепцию в нише мемкоинов, объединив спортивный азарт с быстро меняющейся энергией криптовалют. Этот проект, предназначенный для ярых поклонников футбола, баскетбола, MMA и эспорта, выходит за рамки простого токена — это растущее сообщество, построенное на страсти к игре.

Благодаря смелой концепции Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse стремится к большему, чем обычная монета-мем. И люди обратили на нее внимание — недавно она получила звание лучшего нового мем-проекта.

Что отличает $XYZ? Это не кратковременный тренд. У этого проекта есть четкая дорожная карта и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Благодаря спортивному менталитету, токен $XYZ стал главным претендентом, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ уже на пути к пьедесталу победителей, чтобы стать почетным знаком для тех, кто живет и дышит спортом и криптовалютами.

$XYZ уже приносит прибыль еще до выхода на рынок

В настоящее время проводится предпродажа $XYZ, предоставляющая доступ к токену по специальной предлистинговой цене.

Стартовая цена: $0,0001

Цена сейчас: $0,0025

Следующий этап: $0,003333

Финальная цель: $0,1

С момента запуска до момента генерации токена $XYZ планирует получить умопомрачительный прирост!

Если вы не участвуете, вы проиграли. Предпродажа $XYZ уже преодолевает этапы со скоростью чемпионского нокаутирующего удара.

Присоединяйтесь к предпродаже $XYZ прямо сейчас и увидите, как ваши копейки превратятся в миллионы!

Dogecoin (DOGE)

За последнюю неделю Dogecoin продемонстрировал небольшой рост, поднявшись на 2,35 %. Однако за последний месяц он упал на 26,78 %. Несмотря на недавний спад, за последние шесть месяцев монета выросла на 126,08 %. В настоящее время она торгуется между $0,20 и $0,26.

Технические индикаторы показывают, что Dogecoin колеблется вокруг 10-дневной и 100-дневной простых скользящих средних, которые находятся на уровне $0,21. Индекс относительной силы находится на уровне 54,78, что говорит о том, что монета не перекуплена и не перепродана. Уровень MACD находится на отметке 0,0028, что указывает на слабый бычий импульс. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $0,28, а ближайший уровень поддержки — на отметке $0,16.

Если Dogecoin преодолеет уровень сопротивления $0,28, он может нацелиться на второй уровень сопротивления $0,35. Этот шаг означал бы значительный процентный рост по сравнению с текущими уровнями. И наоборот, если курс упадет ниже уровня поддержки $0,16, в игру может вступить следующий уровень поддержки $0,0959. Эти уровни имеют решающее значение для трейдеров, следящих за потенциальным направлением движения монеты.

Сиба Ину (SHIB)

В последнее время курс Shiba Inu (SHIB) демонстрирует неоднозначную динамику. За последнюю неделю его цена снизилась на 6,32 %, а за последний месяц — на 19,75 %. Однако за последние шесть месяцев SHIB выросла на 5,47%, демонстрируя некоторую устойчивость в долгосрочной перспективе.

В настоящее время SHIB торгуется между $0,00001357 и $0,00001613. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние расположены близко друг к другу на уровнях $0,00001352 и $0,00001347, соответственно. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 56,19, что говорит о том, что SHIB не перекуплен и не перепродан. Уровень MACD положительный и составляет 0,0000001218, что указывает на потенциальный бычий импульс.

В перспективе ближайший уровень сопротивления находится на отметке $0,00001712. Если SHIB пробьет эту отметку, он может нацелиться на второе сопротивление на $0.00001968, что означает потенциальный рост примерно на 30% от текущих уровней. С точки зрения снижения, ближайший уровень поддержки находится на $0,00001200. Падение ниже этого уровня может привести к тестированию второй поддержки на $0.000009443, что будет означать снижение примерно на 20%. Трейдеры внимательно следят за этими уровнями, чтобы оценить дальнейшее движение SHIB.

Вывод

DOGE и SHIB демонстрируют хорошие результаты, но 670-процентный рост XYZVerse и уникальная экосистема спортивных мемов делают ее лидером в текущем бычьем беге.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь