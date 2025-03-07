Правительство произвело выплаты по программе Нацкешбека. Средства должны прийти сегодня-завтра

Правительство выплатило украинцам 714 миллионов гривен в рамках программы «Национальный кэшбек» за декабрь и январь, выплата которых задержалась. Денежные средства будут зачислены на карточки граждан, открытые для выплат по этой программе, уже сегодня-завтра, пообещали в пресс-службе Минэкономики.

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В министерстве добавили, что количество получателей кэшбека за эти месяцы возросло почти на полтора миллиона и составляет 3,4 млн человек. Выплаты получат граждане, которые накопили более 2 гривен кэшбека и вовремя активировали карты для выплат в приложении «Дия». Последующая выплата кэшбека состоится в конце марта 2025 года.

В Минэкономики также привели основные показатели программы «Национальный Кэшбэк» по состоянию на 7 марта 2025 года: