Правительство выплатило украинцам 714 миллионов гривен в рамках программы «Национальный кэшбек» за декабрь и январь, выплата которых задержалась. Денежные средства будут зачислены на карточки граждан, открытые для выплат по этой программе, уже сегодня-завтра, пообещали в пресс-службе Минэкономики.
Правительство произвело выплаты по программе Нацкешбека. Средства должны прийти сегодня-завтра
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В министерстве добавили, что количество получателей кэшбека за эти месяцы возросло почти на полтора миллиона и составляет 3,4 млн человек. Выплаты получат граждане, которые накопили более 2 гривен кэшбека и вовремя активировали карты для выплат в приложении «Дия». Последующая выплата кэшбека состоится в конце марта 2025 года.
В Минэкономики также привели основные показатели программы «Национальный Кэшбэк» по состоянию на 7 марта 2025 года:
- общая сумма выплаченного кэшбека за сентябрь — январь — 1,1 млрд грн;
- 1208 пользователей получили максимальную сумму кэшбека за месяц — 3000 грн;
- 57,5% всех пользователей — в возрасте до 45 лет, 25,3% — среднего возраста, 17,2% — старшего (60+); 61% пользователей — женщины, 39% — мужчины;
- в программе зарегистрировались 1756 производителей;
- Кэшбек доступен на 369 тысяч товаров украинского производства.
Источник: Минфин
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