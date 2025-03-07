Курс валют на вечер 7 марта: евро на межбанке выросло

К закрытию межбанка доллар подешевел на 1 копейку в покупке и продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 7 марта Закрытие 7 марта Изменения доллар 41,20/41,23 41,19/41,22 1/1 евро 44,62/44,65 44,71/44,73 9/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,60 грн. Евро покупают за 44,30 грн., а продают за 44,97 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,27−41,35, евро — 44,66−44,88 грн.

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