К закрытию межбанка доллар подешевел на 1 копейку в покупке и продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 7 марта: евро на межбанке выросло
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Открытие 7 марта
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Закрытие 7 марта
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Изменения
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41,20/41,23
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41,19/41,22
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1/1
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44,62/44,65
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44,71/44,73
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9/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,60 грн. Евро покупают за 44,30 грн., а продают за 44,97 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,27−41,35, евро — 44,66−44,88 грн.
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Источник: Минфин
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