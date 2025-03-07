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7 марта 2025, 17:45 Читати українською

Прибыль венгерского OTP Bank выросла благодаря активизации деятельности в россии

OTP Bank, крупнейший банк Венгрии, зафиксировал рост чистой прибыли в 2024 году почти на одну десятую. В значительной степени этот рост обусловлен активизацией деятельности банка на российском рынке. Об этом пишет Reuters.

OTP Bank, крупнейший банк Венгрии, зафиксировал рост чистой прибыли в 2024 году почти на одну десятую.

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Рост прибыли и показатели российского подразделения

Чистая прибыль OTP Bank в 2024 году превысила 2,9 миллиарда долларов США (1 триллион форинтов). Прибыль российского подразделения банка выросла более чем на 40%, достигнув 372 миллиона долларов (137 миллиардов форинтов).

Рост кредитования и депозитов в россии

Объем кредитов, выданных розничным клиентам OTP Bank в россии, вырос более чем на 80%, превысив 2,9 миллиарда долларов (1,053 триллиона форинтов). Общий объем депозитов клиентов, преимущественно корпоративных, увеличился более чем на 70%, достигнув 5,1 миллиарда долларов (1,882 триллиона форинтов).

Привлечение депозитов европейских компаний

Заместитель генерального директора OTP Bank Ласло Бенчик отметил, что банк также наблюдает рост объема депозитов от европейских компаний, продолжающих вести бизнес в россии.

«Многие из этих компаний переводят свои средства из российских банков, которые все чаще попадают под санкции, и обращаются к нам», — пояснил Бенчик.

Соблюдение санкций и ограничение деятельности

В то же время Бенчик подчеркнул, что OTP Bank придерживается санкций, введенных Западом против россии. Банк прекратил кредитование корпоративных клиентов, не осуществляет транзакции в долларах США и принимает меры предосторожности при обработке платежей в евро.

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Источник: Минфин
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