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7 марта 2025, 16:15 Читати українською

Рекордные цены на кофе парализуют мировую торговлю

Мировой рынок кофе испытывает серьезные потрясения: из-за стремительного роста цен объемы торговли резко сократились. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мировой рынок кофе испытывает серьезные потрясения: из-за стремительного роста цен объемы торговли резко сократились.

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Что известно

Фьючерсы на кофе сорта арабика на бирже ICE подорожали на 70%, что явилось неожиданностью для многих участников рынка.

Ренан Чуери, генеральный директор эквадорской компании Elcafe, занимающейся экспортом кофе, заявил, что впервые за историю компании он не смог реализовать запланированный объем продукции до марта.

«Обычно к этому времени мы уже все продаем, но сейчас продано менее 30% товара. Резкий рост цен истощает финансовые ресурсы клиентов, у них просто не хватает средств для закупки необходимых объемов», — объяснил Чуери.

Изменение поведения покупателей: отказ от запасов

Из-за высоких цен покупатели кофе вынуждены отказаться от создания запасов и ограничиваются приобретением только минимально необходимых объемов.

Основной причиной стремительного роста цен стало снижение производства кофе в ключевых регионах-производителях, в первую очередь в Бразилии.

Эксперты прогнозируют, что к концу года цены на арабику могут снизиться на 30%. Это связано с ожиданиями хорошего урожая и снижением спроса.

Сложная ситуация на рынке: угроза бизнесу и дефицит

Пока ситуация на рынке кофе остается сложной. Некоторые американские продавцы кофе заявляют о невозможности продолжать свою деятельность по текущим ценам. Супермаркеты и продуктовые магазины, в свою очередь, не спешат закупать дорогой кофе, что приводит к возникновению дефицита этого товара на полках.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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Источник: Минфин
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