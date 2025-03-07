Кабинет Министров Украины направляет средства местным бюджетам для компенсации аренды жилья ветеранов войны. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Кабмин направляет средства местным бюджетам для компенсации за аренду жилья ветеранов войны
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Условия, по которым предоставляются выплаты:
- если ваше жилье уничтожено во время боевых действий и информация об этом внесена в Государственный реестр имущества, поврежденного в результате войны;
- жилье расположено в районе зоны боевых действий или на оккупированных территориях;
- получающие реабилитационную помощь вне места жительства (на расстоянии не менее 15 км от места жительства или регистрации).
Кто может подпадать под выплаты:
- военные, которые уволились со службы и еще не получили статус участника боевых или лица с инвалидностью;
- военные, имеющие статус участника боевых действий;
- полицейские, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, участвовавших в защите безопасности населения и интересов государства военной агрессии против Украины.
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Источник: Минфин
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