Новые возможности для украинских аграриев: экспорт яблок в Канаду

Агентство пищевой инспекции Канады (CFIA) утвердило программу экспорта свежих яблок из Украины в Канаду. Украинские производители получили новые возможности экспорта на канадский рынок, сообщает Госпродпотребслужба.

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Основные требования

В настоящее время Канада уже обновила импортные требования для Украины в своей автоматизированной справочной системе импорта (AIRS) и утвердила Программу экспорта украинских яблок (Malus domestica) в Канаду, которая предусматривает следующие основные аспекты:

производители, выращивающие яблоки, упаковочные кампании и экспортеры должны быть зарегистрированы Госпродпотребслужбой и внесены в список экспортеров, производителей и упаковщиков украинских яблок в Канаду;

надзор за садами должен проводиться под контролем Госпродпотребслужбы для прогнозирования распространения вредных организмов и обеспечения рекомендации по борьбе с ними;

меры по борьбе с вредными организмами должны гарантировать, что зарегистрированные операторы поддерживают низкую распространенность вредных организмов или отсутствие вредных организмов, регулируемых Канадой;

предприятия должны использовать сортировочное оборудование для удаления клещей, насекомых, других вредителей и грязь.

Также отмечается, что на каждый груз должен быть оформлен фитосанитарный сертификат, выдаваемый Госпродслужбами.

«Спрос на украинскую продукцию с каждым годом растет только на международной арене торговли. Сегодня Канада открывает свой рынок для наших яблок. Госпродпотребслужба совместно с МИДом прорабатывает каждый запрос от бизнеса об открытии новых рынков сбыта. И рассматриваются не только некоторые страны, а вся карта мира: Америка, страны Европейского Союза, Африки, Восточной Азии», — подчеркнул Сергей Ткачук, глава Госпродпотребслужбы.