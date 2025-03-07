В Украине на этой неделе подешевел картофель, однако за год цена выросла на 18%

На этой неделе украинские фермеры продают картофель по цене 18−28 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщает EastFruit.

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Отмечается, что главная причина спада цен — подорожание картофеля неделей ранее и неготовность покупателей закупать эту продукцию по таким ценам.

По данным аналитиков, сейчас стоимость картофеля в Украине в среднем на 18% выше, чем в начале марта 2024 года.

Ряд производителей уверены, что понижающий ценовой тренд в данном сегменте — явление временное, потому что на рынке ощущается дефицит качественной продукции, поскольку запасы картофеля в хозяйствах населения и коммерческих производителей продолжают быстро сокращаться.

Напомним

«Минфин» писал, что, по прогнозу НБУ, инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших урожаев прошлого года и увеличения производственных затрат предприятий.