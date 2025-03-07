Европейские акции зафиксировали самый высокий приток средств с февраля 2022 года, составивший $4,1 млрд, согласно данным Bank of America. Этот рост произошел на фоне значительного притока средств в фонды денежного рынка. Об этом пишет investing.com.

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Что известно

По данным EPFR Global, приведенным в отчете Bank of America, за неделю до 5 марта фонды денежного рынка привлекли $53,1 млрд, акции — $22,9 млрд, облигации — $12 млрд, а золото — $1 млрд.

Среди других значимых недельных потоков: золото зафиксировало рекордный 4-недельный приток в размере $9,9 млрд. Криптовалюты, напротив, показали рекордный 4-недельный отток в размере $3,6 млрд. Казначейские облигации США испытали крупнейший за 11 недель отток в размере $1,2 млрд.

Европа также зафиксировала крупнейший с августа 2015 года 4-недельный приток в размере $12 млрд. Развивающиеся рынки (EM) показали максимальный за три месяца приток в размере $2,4 млрд, а технологические акции впервые за пять недель привлекли $2,6 млрд.

Команда стратегов под руководством Майкла Хартнетта предположила, что к концу года доходность немецких бондов может превысить доходность US Treasury. Этот прогноз основан на европейском перевооружении, которое указывает на фискальные излишки в ЕС и Великобритании, в то время как динамика Dogecoin свидетельствует о потенциальной фискальной экономии в США.

Ожидания

Ожидается, что международные акции, особенно китайские и европейские, покажут хорошие результаты в этом году. Следующей стратегией на рынке акций, по прогнозам, станет торговля на «слабом долларе США». Инвесторам также рекомендуется обратить внимание на перепроданные американские полупроводники и отстающую Индию.

Что касается региональных притоков, США зафиксировали третью неделю притока в размере $8,5 млрд. В Европе наблюдалась четвертая неделя притока в размере $4,1 млрд. Возобновился приток в акции развивающихся рынков в размере $2,4 млрд, а Япония привлекла $3 млрд во вторую неделю подряд.