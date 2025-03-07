Trustee Plus презентовал обновленный криптокошелек — что изменилось

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 марта 2025, 15:30 Читати українською

Trustee Plus презентовал обновленный криптокошелек — что изменилось

Trustee Plus официально представила обновленный криптокошелек, который остается лидером среди аналогов в Украине. Пользователям открыли доступ к усовершенствованным возможностям для управления цифровыми активами и финансами.

Одним из ключевых нововведений стала физическая криптокарта Trustee Plus, которая позволяет совершать покупки за счет цифровых активов. Сейчас она доступна для заказа в европейские страны, где находится немало украинцев. Впоследствии компания планирует расширить географию, добавив и Украину.

Существенным дополнением также стал персональный IBAN, что позволяет проводить платежи до 10 000 евро за одну операцию. Это значительно упрощает процесс оплаты коммунальных услуг и позволяет даже купить авто или недвижимость.

Кроме этого, добавлена функция Swipe-to-Send. С ней можно быстро переводить средства пользователю TRUSTEE. Ему только надо находиться рядом, после чего можно потрясти смартфон и перевод будет осуществлен мгновенно.

«Мы бесконечно благодарны украинцам за доверие, которое они оказали нашей компании. Новый Trustee Plus появился благодаря активному использованию ими криптокошелька и платежной карты. Продукт сочетает в себе опыт сотен тысяч пользователей и инновации, способные изменить нашу жизнь к лучшему», — заявил CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Компания также пересмотрела подход к технической поддержке — она стала более оперативной и удобной. В перспективе Trustee Plus планирует внедрить VIP-обслуживание для премиум-клиентов, что повысит уровень сервиса и надежность платформы.

В то же время расширена реферальная программа. За каждого нового пользователя, оформившего криптокарту по вашей рекомендации, начисляются пять евро. Эти средства можно оставить себе, подарить рефералу или поделить поровну.

Кроме этого, Trustee Plus продолжает укреплять позиции на рынке — компания возглавила рейтинг лучших криптокошельков по версии Incrypted. Независимые эксперты также отметили успехи проекта, определив лучшую криптокарту в список лидеров 2025 года.

Обновленный Trustee Plus — это больше, чем криптокошелек. Это комплексное решение для управления цифровыми активами и проведения финансовых операций. Уже сейчас приложение доступно для загрузки в App Store и Google Play, открывая пользователям новый уровень работы с криптовалютами.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Maks M и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами