Trustee Plus презентовал обновленный криптокошелек — что изменилось

Trustee Plus официально представила обновленный криптокошелек, который остается лидером среди аналогов в Украине. Пользователям открыли доступ к усовершенствованным возможностям для управления цифровыми активами и финансами.

Одним из ключевых нововведений стала физическая криптокарта Trustee Plus, которая позволяет совершать покупки за счет цифровых активов. Сейчас она доступна для заказа в европейские страны, где находится немало украинцев. Впоследствии компания планирует расширить географию, добавив и Украину.

Существенным дополнением также стал персональный IBAN, что позволяет проводить платежи до 10 000 евро за одну операцию. Это значительно упрощает процесс оплаты коммунальных услуг и позволяет даже купить авто или недвижимость.

Кроме этого, добавлена функция Swipe-to-Send. С ней можно быстро переводить средства пользователю TRUSTEE. Ему только надо находиться рядом, после чего можно потрясти смартфон и перевод будет осуществлен мгновенно.

«Мы бесконечно благодарны украинцам за доверие, которое они оказали нашей компании. Новый Trustee Plus появился благодаря активному использованию ими криптокошелька и платежной карты. Продукт сочетает в себе опыт сотен тысяч пользователей и инновации, способные изменить нашу жизнь к лучшему», — заявил CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Компания также пересмотрела подход к технической поддержке — она стала более оперативной и удобной. В перспективе Trustee Plus планирует внедрить VIP-обслуживание для премиум-клиентов, что повысит уровень сервиса и надежность платформы.

В то же время расширена реферальная программа. За каждого нового пользователя, оформившего криптокарту по вашей рекомендации, начисляются пять евро. Эти средства можно оставить себе, подарить рефералу или поделить поровну.

Кроме этого, Trustee Plus продолжает укреплять позиции на рынке — компания возглавила рейтинг лучших криптокошельков по версии Incrypted. Независимые эксперты также отметили успехи проекта, определив лучшую криптокарту в список лидеров 2025 года.

Обновленный Trustee Plus — это больше, чем криптокошелек. Это комплексное решение для управления цифровыми активами и проведения финансовых операций. Уже сейчас приложение доступно для загрузки в App Store и Google Play, открывая пользователям новый уровень работы с криптовалютами.