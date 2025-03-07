В Нацбанке похвалили Минфин за активность на рынке ОВГЗ

Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий сообщил, что Центробанк удовлетворен действиями Министерства финансов на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и надеется на дальнейшую поддержку монетарной трансмиссии. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Что известно

«По сравнению с прошлыми годами вы знаете, какие были объемы чистого финансирования. Роловер в 2023 году составил 150%, с результатами прошлого года — более 160%. По нашему мнению, достаточная ликвидность системы, нормальная коммуникация Министерства финансов, эффективность банков (…) будут способствовать привлечению роловера в случае необходимости привлечения чистого финансирования без дополнительных стимулов со стороны Национального банка», — отметил он на брифинге в четверг.

Гелетий добавил, что у НБУ с Минфином и правительством налажены эффективные партнерские отношения, и центробанк готов к активной дискуссии в случае необходимости.

По его словам, после внесения изменений в закон о госбюджете в 2024 году НБУ модифицировал подход, что позволило Минфину привлечь по каналу бенчмарков в 2024 году примерно 100 млрд грн, однако остался запас бенчмарков на текущий год в связи с дополнительной международной помощью в декабре.

Подробности

«Министерство финансов сейчас его активно использует. С января-февраля по этому каналу привлечено 30 млрд. грн. С учетом того, что показатель чистого финансирования в бюджете 2025 года пока невелик, всего 17 млрд грн», — отметил Гелетий.

Он добавил, что по результатам январского решения Минфин отреагировал достаточно эффективно, поскольку был зафиксирован рост доходности годовых и двухлетних ОВГЗ на 0,75 процентного пункта (п.п.). Вместе с тем, по результатам двух последних аукционов на 1,7 п.п. возросла доходность бенчмарк-ОВГЗ, являющихся инструментом с высоким спросом со стороны банковского сообщества.

Поэтому НБУ ожидает продолжения активной трансмиссии и увеличения ставок.