Биткоин достигнет отметки в $1M? Почему эти 5 альткоинов могут превзойти BTC

Биткоин , возможно, стремится к новым рекордам, но некоторые альткоины могут превзойти его в этом цикле. В этой статье рассказывается о пяти криптовалютах, которые могут принести больший доход, чем биткоин. Узнайте, какие токены нацелены на успех и какие факторы могут способствовать их росту.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который вы не можете пропустить!

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск в революцию мемов, вызванную спортом. Считайте, что это MVP экосистемы XYZVerse, где криптоэнтузиасты могут сорвать большой куш на растущем спросе на монеты-мемы.

Но каждой революции нужен герой — тот, кто готов бороться с трудностями и продвигать токен $XYZ на вершину.

Таким героем сталXYZepe, боец в маске, истинный верующий, неутомимый держатель $XYZ, чья миссия — вывести XYZVerse на первое место на CoinMarketCap. Его цель — доказать, что аутсайдеры могут достичь величия.

С миллионами спортивных фанатов, готовых выйти на поле, экосистема XYZVerse будет продолжать расширяться, а ваши вознаграждения будут стремительно расти!

А вот и самый яркий момент: XYZVerse был официально признан лучшим новым проектом в области мемов — это звание подчеркивает его взрывной потенциал на арене мемов.

Предпродажа XYZ — это ваш первый шанс попасть в игру до начала умопомрачительного взрыва!

Мемные монеты — бесспорные чемпионы в мире криптовалют, и XYZ намерен сокрушить конкурентов. В настоящее время цена $0,0025, $XYZ остается недооцененной криптовалютой, которая может вырасти до $0,1 на финальной стадии предпродажи.

Но победа не приходит в одночасье — она требует самоотверженности, стратегии и бойца, готового пройти дистанцию. XYZepe знает, что ему предстоит битва, но благодаря сообществу, которое стоит за ним, он возводит $XYZ в ранг легенды.

Благодаря предстоящему листингу на основных платформах CEX и DEX, надежной защите в виде проверенных смарт-контрактов и полностью проверенной команде, XYZ уже опережает всех. Преимущество первого участника — ключевой момент здесь: входите в игру до того, как толпа начнет штурмовать поле, и вы получите гораздо большую прибыль!

XYZepe борется за славу — будете ли вы с ним?

Avalanche (AVAX)

Акции Avalanche (AVAX) за последнюю неделю немного снизились в цене, упав на 0,4394%. Последний месяц был более неспокойным, цена снизилась на 23,31 %. Несмотря на этот краткосрочный нисходящий тренд, AVAX сохраняет скромный рост в 3,02% за последние шесть месяцев, что указывает на некоторую устойчивость в долгосрочной перспективе.

В настоящее время AVAX торгуется в диапазоне от $21,76 до $26,67. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся близко, на уровне $22,01 и $21,69 соответственно, что говорит об относительной стабильности последних ценовых движений. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 56,52, располагаясь в нейтральной зоне между перекупленностью и перепроданностью. Аналогично, индикатор Stochastic отражает эту нейтральную зону на уровне 56,52, а уровень MACD находится на отметке 0,357.

Ключевые уровни сопротивления для AVAX определены на отметках $28,38 и $33,29. Это ценовые точки, где восходящий импульс может столкнуться с проблемами. С другой стороны, уровни поддержки отмечены на отметках $18,56 и $13,65, которые могут выступить в качестве потенциального дна в случае снижения цены. Эти уровни имеют решающее значение для трейдеров, следящих за возможностями прорыва или отскока в процентном выражении по отношению к текущей цене.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) демонстрирует значительное движение цены в последние периоды. За последнюю неделю цена LINK выросла примерно на 12,70 %, что указывает на сильный краткосрочный восходящий тренд. Однако за последний месяц цена монеты снизилась примерно на 20,64 %, что свидетельствует о некоторой волатильности. Несмотря на месячное падение, шестимесячные показатели LINK остаются высокими: цена выросла почти на 79,81 %.

В настоящее время LINK торгуется в диапазоне от $14,68 до $18,96. Ближайшие уровни сопротивления находятся на отметках $20 и $24, что может создать проблемы, если восходящий импульс продолжится. С другой стороны, ближайшие уровни поддержки находятся на отметках $11,93 и $7,64, представляя собой потенциальные зоны, где цена может стабилизироваться, если начнет падать. 10-дневная простая скользящая средняя находится на уровне $17,09, немного выше 100-дневной SMA $15,56, что указывает на недавний бычий тренд.

Технические индикаторы дают дополнительное представление о положении LINK на рынке. Индекс относительной силы находится на отметке 70,35, а стохастический осциллятор — на уровне 77,33, намекая на то, что актив может приближаться к территории перекупленности. Уровень MACD на отметке 0,4720 указывает на положительный импульс. Эти факторы в совокупности указывают на то, что цена LINK может испытывать дальнейшие колебания, поскольку трейдеры реагируют на эти сигналы на рынке.

В последнее время цена Polkadot (DOT) заметно изменилась. За последнюю неделю она упала на 4,62 %, а за последний месяц — на 12,52 %. Однако если посмотреть на последние шесть месяцев, то DOT выросла на 14,65%, что указывает на положительную долгосрочную тенденцию.

В настоящее время DOT торгуется между $4,50 и $5,58, находясь вблизи 10-дневной и 100-дневной простых скользящих средних, составляющих $4,56 и $4,58. Индекс относительной силы на уровне 55,89 указывает на нейтральный импульс с небольшой бычьей тенденцией. Уровень MACD 0,0454 указывает на умеренный восходящий импульс, а стохастик 45,00 свидетельствует о сбалансированном настроении трейдеров.

Если смотреть вперед, то ближайшее сопротивление находится на уровне $5,94. Прорыв выше этого уровня может привести к следующему сопротивлению на уровне $7,02, предлагая потенциальную прибыль более 20%. Если цена упадет, то уровни поддержки находятся на отметках $3,78 и $2,70, что создает значительные риски снижения. Учитывая осторожный оптимизм технических индикаторов, у DOT может быть потенциал роста, если она преодолеет ключевые уровни сопротивления.

Polygon (ex-MATIC) (POL)

За последние 6 месяцев цена акций компании «Полигон» (ex-MATIC) (POL) снизилась. За последнюю неделю цена упала на 6,42%. За последний месяц она снизилась на 24,88%, а за последние 6 месяцев — на 32,42%. Текущая цена колеблется между $0,26 и $0,33.

Технические индикаторы указывают на потенциал стабилизации. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 53,36, что указывает на нейтральный рынок. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней находятся на уровне $0,26, демонстрируя сближение, что может сигнализировать о фазе консолидации. Уровень MACD положительный и составляет 0,001736, что намекает на возможный восходящий импульс.

Если смотреть вперед, то ближайшее сопротивление находится на уровне $0,35. Если POL пробьется выше этой отметки, то может достичь второго сопротивления на уровне $0,41, что означает потенциальный рост примерно на 24% по сравнению с текущей ценой. Ближайшая поддержка находится на уровне $0,23. Падение ниже этого уровня может отправить цену ко второму уровню поддержки $0,16, что означает возможное падение примерно на 38 %. Эти уровни имеют решающее значение для определения следующего движения POL.

Вывод

AVAX, LINK, DOT и POL имеют хорошие перспективы, но XYZVerse, объединяющая спортивный фэндом с культурой мемов, нацелена на огромный рост и может превзойти их всех в этом цикле.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь