Биткоин достигнет отметки в $1M? Почему эти 5 альткоинов могут превзойти BTC

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 марта 2025, 13:00 Читати українською

Биткоин достигнет отметки в $1M? Почему эти 5 альткоинов могут превзойти BTC

Биткоин, возможно, стремится к новым рекордам, но некоторые альткоины могут превзойти его в этом цикле. В этой статье рассказывается о пяти криптовалютах, которые могут принести больший доход, чем биткоин. Узнайте, какие токены нацелены на успех и какие факторы могут способствовать их росту.

Биткоин, возможно, стремится к новым рекордам, но некоторые альткоины могут превзойти его в этом цикле.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который вы не можете пропустить!

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск в революцию мемов, вызванную спортом. Считайте, что это MVP экосистемы XYZVerse, где криптоэнтузиасты могут сорвать большой куш на растущем спросе на монеты-мемы.

Но каждой революции нужен герой — тот, кто готов бороться с трудностями и продвигать токен $XYZ на вершину.

Таким героем сталXYZepe, боец в маске, истинный верующий, неутомимый держатель $XYZ, чья миссия — вывести XYZVerse на первое место на CoinMarketCap. Его цель — доказать, что аутсайдеры могут достичь величия.

С миллионами спортивных фанатов, готовых выйти на поле, экосистема XYZVerse будет продолжать расширяться, а ваши вознаграждения будут стремительно расти!

А вот и самый яркий момент: XYZVerse был официально признан лучшим новым проектом в области мемов — это звание подчеркивает его взрывной потенциал на арене мемов.

Предпродажа XYZ — это ваш первый шанс попасть в игру до начала умопомрачительного взрыва!

Мемные монеты — бесспорные чемпионы в мире криптовалют, и XYZ намерен сокрушить конкурентов. В настоящее время цена $0,0025, $XYZ остается недооцененной криптовалютой, которая может вырасти до $0,1 на финальной стадии предпродажи.

Но победа не приходит в одночасье — она требует самоотверженности, стратегии и бойца, готового пройти дистанцию. XYZepe знает, что ему предстоит битва, но благодаря сообществу, которое стоит за ним, он возводит $XYZ в ранг легенды.

Благодаря предстоящему листингу на основных платформах CEX и DEX, надежной защите в виде проверенных смарт-контрактов и полностью проверенной команде, XYZ уже опережает всех. Преимущество первого участника — ключевой момент здесь: входите в игру до того, как толпа начнет штурмовать поле, и вы получите гораздо большую прибыль!

XYZepe борется за славу — будете ли вы с ним?

Avalanche (AVAX)

Акции Avalanche (AVAX) за последнюю неделю немного снизились в цене, упав на 0,4394%. Последний месяц был более неспокойным, цена снизилась на 23,31 %. Несмотря на этот краткосрочный нисходящий тренд, AVAX сохраняет скромный рост в 3,02% за последние шесть месяцев, что указывает на некоторую устойчивость в долгосрочной перспективе.

В настоящее время AVAX торгуется в диапазоне от $21,76 до $26,67. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся близко, на уровне $22,01 и $21,69 соответственно, что говорит об относительной стабильности последних ценовых движений. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 56,52, располагаясь в нейтральной зоне между перекупленностью и перепроданностью. Аналогично, индикатор Stochastic отражает эту нейтральную зону на уровне 56,52, а уровень MACD находится на отметке 0,357.

Ключевые уровни сопротивления для AVAX определены на отметках $28,38 и $33,29. Это ценовые точки, где восходящий импульс может столкнуться с проблемами. С другой стороны, уровни поддержки отмечены на отметках $18,56 и $13,65, которые могут выступить в качестве потенциального дна в случае снижения цены. Эти уровни имеют решающее значение для трейдеров, следящих за возможностями прорыва или отскока в процентном выражении по отношению к текущей цене.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) демонстрирует значительное движение цены в последние периоды. За последнюю неделю цена LINK выросла примерно на 12,70 %, что указывает на сильный краткосрочный восходящий тренд. Однако за последний месяц цена монеты снизилась примерно на 20,64 %, что свидетельствует о некоторой волатильности. Несмотря на месячное падение, шестимесячные показатели LINK остаются высокими: цена выросла почти на 79,81 %.

В настоящее время LINK торгуется в диапазоне от $14,68 до $18,96. Ближайшие уровни сопротивления находятся на отметках $20 и $24, что может создать проблемы, если восходящий импульс продолжится. С другой стороны, ближайшие уровни поддержки находятся на отметках $11,93 и $7,64, представляя собой потенциальные зоны, где цена может стабилизироваться, если начнет падать. 10-дневная простая скользящая средняя находится на уровне $17,09, немного выше 100-дневной SMA $15,56, что указывает на недавний бычий тренд.

Технические индикаторы дают дополнительное представление о положении LINK на рынке. Индекс относительной силы находится на отметке 70,35, а стохастический осциллятор — на уровне 77,33, намекая на то, что актив может приближаться к территории перекупленности. Уровень MACD на отметке 0,4720 указывает на положительный импульс. Эти факторы в совокупности указывают на то, что цена LINK может испытывать дальнейшие колебания, поскольку трейдеры реагируют на эти сигналы на рынке.

Polkadot (DOT)

В последнее время цена Polkadot (DOT) заметно изменилась. За последнюю неделю она упала на 4,62 %, а за последний месяц — на 12,52 %. Однако если посмотреть на последние шесть месяцев, то DOT выросла на 14,65%, что указывает на положительную долгосрочную тенденцию.

В настоящее время DOT торгуется между $4,50 и $5,58, находясь вблизи 10-дневной и 100-дневной простых скользящих средних, составляющих $4,56 и $4,58. Индекс относительной силы на уровне 55,89 указывает на нейтральный импульс с небольшой бычьей тенденцией. Уровень MACD 0,0454 указывает на умеренный восходящий импульс, а стохастик 45,00 свидетельствует о сбалансированном настроении трейдеров.

Если смотреть вперед, то ближайшее сопротивление находится на уровне $5,94. Прорыв выше этого уровня может привести к следующему сопротивлению на уровне $7,02, предлагая потенциальную прибыль более 20%. Если цена упадет, то уровни поддержки находятся на отметках $3,78 и $2,70, что создает значительные риски снижения. Учитывая осторожный оптимизм технических индикаторов, у DOT может быть потенциал роста, если она преодолеет ключевые уровни сопротивления.

Polygon (ex-MATIC) (POL)

За последние 6 месяцев цена акций компании «Полигон» (ex-MATIC) (POL) снизилась. За последнюю неделю цена упала на 6,42%. За последний месяц она снизилась на 24,88%, а за последние 6 месяцев — на 32,42%. Текущая цена колеблется между $0,26 и $0,33.

Технические индикаторы указывают на потенциал стабилизации. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 53,36, что указывает на нейтральный рынок. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней находятся на уровне $0,26, демонстрируя сближение, что может сигнализировать о фазе консолидации. Уровень MACD положительный и составляет 0,001736, что намекает на возможный восходящий импульс.

Если смотреть вперед, то ближайшее сопротивление находится на уровне $0,35. Если POL пробьется выше этой отметки, то может достичь второго сопротивления на уровне $0,41, что означает потенциальный рост примерно на 24% по сравнению с текущей ценой. Ближайшая поддержка находится на уровне $0,23. Падение ниже этого уровня может отправить цену ко второму уровню поддержки $0,16, что означает возможное падение примерно на 38 %. Эти уровни имеют решающее значение для определения следующего движения POL.

Вывод

AVAX, LINK, DOT и POL имеют хорошие перспективы, но XYZVerse, объединяющая спортивный фэндом с культурой мемов, нацелена на огромный рост и может превзойти их всех в этом цикле.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь

Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами