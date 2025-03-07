Новая ИИ-модель Alibaba вызвала ажиотаж на рынке: акции компании взлетели к годовому максимуму

Китайский технологический гигант Alibaba представил новую модель искусственного интеллекта под названием QwQ-32B. По заявлениям компании, эта модель способна конкурировать с революционной разработкой DeepSeek-R1. На фоне этой новости акции Alibaba на Гонконгской бирже продемонстрировали стремительный рост, достигнув самой высокой отметки за последние 52 недели — в четверг они подорожали на 8,39%. Об этом сообщает CNBC.

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Что известно о новой модели

Новая ИИ-модель от Alibaba имеет 32 миллиарда параметров. Это гораздо меньше, чем у модели DeepSeek-R1, которая имеет 671 миллиард параметров (из которых 37 миллиардов активно используются при генерации ответов). Как правило, меньшее количество параметров обеспечивает более высокую эффективность работы модели, что особенно важно в условиях растущего спроса на оптимизированные ИИ-решения, потребляющие меньше вычислительных ресурсов.

«Впечатляющие результаты» и дальнейшие усовершенствования

По словам представителей Alibaba, новая модель QwQ-32B уже продемонстрировала «впечатляющие результаты». Компания продолжает работу по улучшению ее производительности, уделяя особое внимание таким направлениям, как математика и программирование.

Глобальная гонка по эффективности ИИ-моделей

После неожиданного запуска модели DeepSeek R1 в начале этого года как традиционные, так и новые участники рынка искусственного интеллекта во всем мире активно соревнуются в создании более эффективных и экономичных ИИ-моделей.