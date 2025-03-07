Курс валют на 7 марта: доллар в банках подешевел на 5 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке подорожал на 2 копейки, а в продаже на 2 копейки подешевел.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро прибавил 1 копейку в покупке, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,65 грн. Евро покупают за 44,22 грн, а продают за 44,97 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,23−41,35, евро — 44,48−44,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,20−41,23 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,62−44,65 грн/евро.

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