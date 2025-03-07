Норвегия в этом году увеличит помощь Украине на $4,6 миллиарда

В парламенте Норвегии договорились об увеличении помощи Украине в 2025 году на 50 млрд норвежских крон ($4,6 млрд) — до 85 млрд норвежских крон ($7,8 млрд). Об этом объявили после встречи лидеров парламентских фракций, сообщает норвежский государственный вещатель NRK.

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«Мы увеличиваем поддержку, потому что в этом есть потребность, и это весомый вклад в мир и стабильность в Европе», — сказал премьер-министр Йонас Гар Стере после встречи.

В настоящее время в поддержку к 2025 году выделено 35 млрд норвежских крон ($3,2 млрд).

Деньги пойдут на важнейшие направления, которые являются приоритетными для Украины.

«Мы несем большую ответственность за то, чтобы деньги хорошо контролировались и попадали туда, куда им нужно», — отметил Стере.

Напомним

Норвегия в прошлом году одобрила программу «Нансен» на 75 млрд норвежских крон ($6,9 млрд), которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины к 2027 году — 15 млрд ($1,4 млрд) норвежских крон ежегодно. Но в этом году власти Норвегии предложили увеличить финансирование программы до 135 млрд крон ($12,4 млрд) и продлить ее еще на три года — до 2030 года.