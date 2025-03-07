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7 марта 2025, 9:05 Читати українською

НБУ предоставил рекомендации банкам, как выявлять фиктивные документы клиентов

Национальный банк предоставил банкам рекомендации, как выявить фиктивные документы, предоставляемые клиентами по запросу банка с целью осуществления надлежащей проверки. Об этом говорится в письме НБУ в банки.

Национальный банк предоставил банкам рекомендации, как выявить фиктивные документы, предоставляемые клиентами по запросу банка с целью осуществления надлежащей проверки.
Фото: НБУ

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Так, во время проведения проверок Нацбанк установил нередкие случаи предоставления клиентами банкам поддельных выписок по счетам, открытым в других банках, финансовой отчетности, а также платежных инструкций, якобы подтверждающих осуществление клиентами хозяйственной деятельности, уплаты обязательных платежей, платежей за аренду помещений, транспортных услуг.

Как отмечается в письме, предоставление клиентами поддельных документов подвергает банки высоким рискам использования их услуг для отмывания средств или финансирования терроризма, совершения других уголовных правонарушений.

С целью предотвращения таких рисков регулятор рекомендует банкам обмениваться информацией о движении средств по счетам клиента, относительно которого имеются подозрения в предоставлении им поддельных документов, а также подчеркивает основания / условия раскрытия информации, относящейся к банковской тайне — такая информация предоставляется только с согласия клиента.

Кроме того, в письме приведены примеры возможных источников для проверки/подтверждения достоверности полученной информации, в частности для проверки достоверности предоставленной клиентом финансовой отчетности, банк может использовать финансовую отчетность предприятий, содержащуюся на Едином государственном вебпортале открытых данных, и ресурсе YouControl.

Также в письме отмечается, что решение о необходимости осуществления проверки достоверности отдельных предоставленных клиентом документов, в том числе в случае проведения или намерения проведения клиентом финансовых операций на необычно большие суммы (или общий оборот), несвойственное для деятельности клиента, банк должен принимать на основании риск-ориентированного подхода.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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