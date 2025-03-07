НБУ предоставил рекомендации банкам, как выявлять фиктивные документы клиентов

Национальный банк предоставил банкам рекомендации, как выявить фиктивные документы, предоставляемые клиентами по запросу банка с целью осуществления надлежащей проверки. Об этом говорится в письме НБУ в банки.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Так, во время проведения проверок Нацбанк установил нередкие случаи предоставления клиентами банкам поддельных выписок по счетам, открытым в других банках, финансовой отчетности, а также платежных инструкций, якобы подтверждающих осуществление клиентами хозяйственной деятельности, уплаты обязательных платежей, платежей за аренду помещений, транспортных услуг.

Как отмечается в письме, предоставление клиентами поддельных документов подвергает банки высоким рискам использования их услуг для отмывания средств или финансирования терроризма, совершения других уголовных правонарушений.

С целью предотвращения таких рисков регулятор рекомендует банкам обмениваться информацией о движении средств по счетам клиента, относительно которого имеются подозрения в предоставлении им поддельных документов, а также подчеркивает основания / условия раскрытия информации, относящейся к банковской тайне — такая информация предоставляется только с согласия клиента.

Кроме того, в письме приведены примеры возможных источников для проверки/подтверждения достоверности полученной информации, в частности для проверки достоверности предоставленной клиентом финансовой отчетности, банк может использовать финансовую отчетность предприятий, содержащуюся на Едином государственном вебпортале открытых данных, и ресурсе YouControl.

Также в письме отмечается, что решение о необходимости осуществления проверки достоверности отдельных предоставленных клиентом документов, в том числе в случае проведения или намерения проведения клиентом финансовых операций на необычно большие суммы (или общий оборот), несвойственное для деятельности клиента, банк должен принимать на основании риск-ориентированного подхода.