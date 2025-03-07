За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 882 950 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 марта: 1 150 российских оккупантов, 3 танка и 95 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 882950 (+1150) человек,
- танков — 10264 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 21334 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 24124 (+16) ед,
- РСЗО — 1306 (+0) ед,
- средства ПВО — 1096 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 28024 (+95),
- крылатые ракеты — 3085 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 39678 (+72) ед,
- специальная техника — 3769 (+0).
Источник: Минфин
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