Российская криптобиржа Garantex приостановила работу: Tether заморозил USDT на $28 миллионов

Эмитент стейблкоинов Tether заморозил кошельки с USDT на российской криптовалютной бирже Garantex на 2,5 млрд рублей ($28 млн). В связи с этим находящаяся под санкциями платформа приостановила все операции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Tether вступил в войну против российского крипторынка… Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой», — заявили в Garantex.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2025 года в рамках 16 пакета санкций Европейский союз ввел целевые ограничения против российской криптовалютной биржи Garantex. Последняя тесно связана с российскими банками, уже подвергшимися карательным мерам ЕС



В 2023 году Garantex выступала платформой для отмывания средств северокорейской хакерской группой, известной как Lazarus.

Злоумышленники из вышеупомянутой организации обвиняются в ряде мошенничеств, в том числе в недавнем взломе криптосервиса Bybit, ставшего крупнейшим в истории индустрии.

Позже в июле 2024 года аналитики Chainalysis обнаружили, что Garantex участвовала в отмывании более 30 млрд долларов в 2022 году.

Согласно отчету экспертов, обнародованному в начале сентября 2024 года, несмотря на санкции, криптосервис обработал значительный объем транзакций для определенных субъектов в России и Иране, способствуя уклонению от ограничений.

Также CEO биржи OKX Стар Сюй заявлял о потенциальной блокировке аккаунтов пользователей, которые заводили и выводили средства через миксер Tornado Cash на Garantex.

В конце сентября 2024 года власти США расширили список санкций, добавив криптокомпанию Cryptex, клиентом которой была платформа Garantex и использовала ее для мошеннических действий.