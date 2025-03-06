К закрытию межбанка курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и в продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и в продаже.
Курс валют на вечер 6 марта: на межбанке доллар подешевел на 15 копеек
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Открытие 6 марта
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Закрытие 6 марта
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Изменения
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41,35/41,38
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41,20/41,23
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15/15
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44,65/44,67
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44,66/44,68
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,70 грн. Евро покупают за 44,20 грн, а продают за 44,99 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,25−41,38, евро — 44,47−44,75 грн.
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Источник: Минфин
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