Курс валют на вечер 6 марта: на межбанке доллар подешевел на 15 копеек

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и в продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и в продаже.

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Валюта Открытие 6 марта Закрытие 6 марта Изменения доллар 41,35/41,38 41,20/41,23 15/15 евро 44,65/44,67 44,66/44,68 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,70 грн. Евро покупают за 44,20 грн, а продают за 44,99 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,25−41,38, евро — 44,47−44,75 грн.

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