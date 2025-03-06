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6 марта 2025, 17:45 Читати українською

ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025-2026 годах

Европейский центробанк (ЕЦБ) ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,9% с ожидавшихся в декабре 1,1%.

Европейский центробанк (ЕЦБ) ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,9% с ожидавшихся в декабре 1,1%.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто будет с ростом ВВПОжидания на следующий год были пересмотрены до 1,2% с 1,4%, говорится в сообщении регулятора по итогам мартовского заседания.
Фото: Getty images

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что будет с ростом ВВП

Ожидания на следующий год были пересмотрены до 1,2% с 1,4%, говорится в сообщении регулятора по итогам мартовского заседания. Оценка на 2027 год осталась без изменения — 1,3%.

ЕЦБ повысил прогноз темпов роста потребительских цен в этом году до 2,3% с прогнозировавшихся ранее 2,1%. В 2026 году по-прежнему ожидается повышение на 1,9%.

Оценка на 2027 год была пересмотрена до 2% с 2,1%.

«Пересмотр в сторону понижения на 2025 и 2026 годы отражает снижение экспорта и продолжающуюся слабость инвестиций, отчасти обусловленные высокой неопределенностью в торговле, а также в политике в целом, — сообщается в документе. — Рост реальных доходов и постепенное исчезновение последствий прошлых повышений ставок остаются ключевыми факторами, лежащими в основе ожидаемого подъема спроса с течением времени».

ЕЦБ повысил прогноз темпов роста потребительских цен в этом году до 2,3% с прогнозировавшихся ранее 2,1%. В 2026 году по-прежнему ожидается повышение на 1,9%. Оценка на 2027 год была пересмотрена до 2% с 2,1%.

«Процесс дезинфляции идет по плану, — отмечается в сообщении. — Инфляция продолжала развиваться в целом, как и ожидалось. Пересмотр в сторону повышения на 2025 год отражает более сильную динамику цен на энергоносители».

Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания (базовая инфляция) повысятся, по прогнозу ЕЦБ, в текущем году на 2,2% (ранее ожидалось 2,3%), в следующем году — на 2% (прежняя оценка 1,9%). В 2027 году по-прежнему предполагается рост на 1,9%.

«Большинство показателей предполагают, что инфляция стабилизируется на среднесрочном целевом уровне ЕЦБ в 2% на устойчивой основе», — отмечается в отчете.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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