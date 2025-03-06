ЦБ Турции снизил ключевую ставку с 45% до 42,5%

Центробанк Турции в четверг уменьшил ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта, до 42,5% годовых с 45%. Решение Ц Б совпало с ожиданиями аналитиков. В результате ставка семидневных операций РЕПО находится на годовом минимуме.

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Что происходит со ставкой

Турецкий регулятор начал повышать ставку в июне 2023 года, менее чем за год довел её до 50% с 8,5% и удерживал ставку на этом уровне восемь заседаний подряд.

Постепенное снижение ставки во многом стало следствием замедления инфляции в стране. Темпы роста потребительских цен в Турции в феврале составили 39,05% в годовом выражении против январских 44,12%. Это минимальный уровень с июня 2023 года, причем ослабление инфляции было отмечено по итогам восьмого месяца кряду.

Внутренний спрос способствует дезинфляционному тренду, а прогнозы для инфляции улучшаются, говорится в заявлении ЦБ.

Денежно-кредитная политика останется ограничительной до тех пор, пока регулятор не добьется ценовой стабильности, а дальнейшие решения по ставке будут зависеть от поступающих статданных.

Как отреагировал курс

Курс турецкой нацвалюты слабо меняется в четверг и составляет 36,4362 лиры/$1. За последние двенадцать месяцев лира подешевела примерно на 14,35% в паре с американской валютой.