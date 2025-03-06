Сгорело более 2,5 тысячи посылок: Вражеские дроны уничтожили терминал Новой почты в Сумах (фото)

Ночью с 5 на 6 марта российские военные атаковали дронами Сумы, в результате чего разрушен терминал Новой почты. Погиб сотрудник компании-подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар.

Отмечается, что сгорели 2576 посылок, которые были на территории терминала. Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн грн.

В настоящее время компания связывается с клиентами для выплаты компенсаций.

«Новая почта оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но из-за уничтожения терминала возможны задержки в отправлениях из Сум и в город из всех регионов Украины», — говорится в сообщении.