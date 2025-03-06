Курс валют на 6 марта: евро в банках подорожал на 57 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара по покупке снизился на 2 копейки и в продаже снизился на 11 копеек. Евро в обменниках прибавил 12 копеек в покупке и 26 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 44,15 грн, а продают за 44,99 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,38−41,39, евро — 44,42−44,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,35−41,38 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,65−44,67 грн/евро.

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