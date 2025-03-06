За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 881,8 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 марта: 1140 российских оккупантов, 5 танков и 80 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 881800 (+1140) человек,
- танков — 10261 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 21311 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 24108 (+21) ед,
- РСЗО — 1306 (+0) ед,
- средства ПВО — 1096 (+2) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 27929 (+80),
- крылатые ракеты — 3085 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 39606 (+94) ед,
- специальная техника — 3769 (+0)
Источник: Минфин
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