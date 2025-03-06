Объем продаж у Prozorro Market превысил 100 миллиардов гривен

Prozorro Market, электронный каталог для государственных закупок, достиг рекордной отметки — объем продаж составил 100 миллиардов гривен. Сейчас 14 тысяч заказчиков и более 6 тысяч предпринимателей используют этот инструмент. Благодаря активной привлеченности бизнеса и высокой конкуренции уже удалось сэкономить более 12,5 млрд гривен бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Подробности

Наиболее востребованной категорией в Prozorro Market является электроэнергия — уже заключено 16 тысяч сделок на сумму 25,8 млрд грн.

Среди других популярных товаров:

Горючее — 17,3 млрд грн

Лекарство — 13,1 млрд грн

Дроны — 4 млрд грн

Медицинские материалы — 3,8 млрд грн

Мясо — 3,6 млрд грн

Кроме того, у Prozorro Market заказчики покупают пищевые продукты, офисное оборудование, товары для обороны, школьные автобусы и многое другое. Наибольшую часть е-каталога, охватывающего товары широкого потребления, администрирует государственное учреждение «Профессиональные закупки».

«Сейчас работаем над изменениями, которые сделают этот инструмент еще более удобным, в частности, позволят заказчикам сравнивать цены на товары», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

В Prozorro Market необходимые товары можно приобрести всего за 9 дней, ведь в системе уже проверены поставщики, готовая тендерная документация и шаблоны договоров.

Процесс закупки максимально упрощен: заказчик выбирает товар, формирует запрос, а предприниматели представляют свои ценовые предложения. Затем система автоматически выбирает поставщика по наиболее выгодной цене.