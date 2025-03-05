К закрытию межбанка курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро подорожал на 29 копеек в покупке и на 28 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 5 марта: на межбанке доллар подешевел, евро — резко подорожал
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Открытие 4 марта
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Закрытие 4 марта
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Изменения
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41,42/41,46
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41,35/41,38
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7/8
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44,21/44,24
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44,50/44,52
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29/28
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,27−41,82 грн. Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,42 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 44,30−44,59 грн.
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