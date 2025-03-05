Курс валют на вечер 5 марта: на межбанке доллар подешевел, евро — резко подорожал

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро подорожал на 29 копеек в покупке и на 28 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 4 марта Закрытие 4 марта Изменения доллар 41,42/41,46 41,35/41,38 7/8 евро 44,21/44,24 44,50/44,52 29/28

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,27−41,82 грн. Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,42 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 44,30−44,59 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.