Налоговая аннулировала лицензии на торговлю алкоголем компании Черняка

Государственная налоговая служба аннулировала две лицензии на оптовую торговлю алкоголем ООО «Украинская торгово-дистрибуционная компания», учредителем которого является Глобал Спиритс АМГ Европа ЛТД. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

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Какая причина

По его словам, решение было принято по результатам проведения фактической налоговой проверки.

Установлены факты, которые могут свидетельствовать об отстранении от уплаты налогов ориентировочно на сумму свыше 700 млн грн и реализации алкоголя без лицензий. Окончательная сумма будет установлена ​​после проведения дополнительных мер контроля.

«Только в течение января 2025 года ООО продало алкоголя на сумму 48 млн грн субъекту хозяйственной деятельности в Житомире, который ранее был оформлен лицензии на розничную торговлю через фактический показ магазина. По адресу, куда по документам отгружались 2−3 фуры алкогольных напитков в день, — расположен молитвенный дом. Общество оштрафовано на 97 млн грн за безлицензионную розничную торговлю», — рассказал Кравченко.

По его информации, в общей сложности по такой схеме было продано более 37 миллионов бутылок товара без надлежащего учета и уплаты налогов.