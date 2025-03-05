Золото возобновляется на фоне падения доллара

Золото отыгрывает ранее понесенные потери и торгуется стабильно в среду, чему способствуют ослабление доллара и спрос на безопасные активы, поскольку рынки продолжают взвешивать возможные последствия новых тарифов Трампа. Об этом пишет Reuters.

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Спотовая цена к 11:27 торговалась практически без изменений на уровне $2 915 за унцию после роста почти на 1% во вторник, в то время как фьючерсы подорожали на 0,2% до $2 926. В ходе предыдущей сессии подъем апрельских контрактов был остановлен отметкой $2 940.

Индекс доллара торгуется на 3-месячном минимуме, что подогревает восстановление желтого металла. Однако доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась, сдерживая подъем золота.

Политика Трампа, которая повышает экономическую неопределенность, помогла золоту подорожать более чем на 10% с начала года.

Однако более высокие процентные ставки могут ослабить привлекательность защитного металла.