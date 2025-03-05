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5 марта 2025, 13:55 Читати українською

В 2024 году выручка от экспорта полезных ископаемых составила 8,1% от общего объема

В 2024 году выручка от экспорта минеральных продуктов (полезных ископаемых) составила 8,1% от общего объема. По сравнению с 2021 годом выручка от экспорта этого вида товаров сократилась почти на 60%. Об этом идет речь в аналитическом отчете Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» о результатах внешнеэкономической деятельности Украины за 2024 год.

В 2024 году выручка от экспорта минеральных продуктов (полезных ископаемых) составила 8,1% от общего объема.

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Подробности

Ссылаясь на промежуточные данные НБУ, аналитики отмечают, что объем экспорта товаров по результатам 2024 составил $38,9 млрд (61,6% от объемов за 2021 год). Основу экспорта составляют продовольственные товары и сырье для их производства — они формируют 63,4% от объемов экспорта. В 2024 году экспорт этих товаров вырос на 12,1% и составил 89,09% показателей 2021 года.

«По результатам 2024 года объем экспорта товаров и услуг составил 68,84% от объемов за 2021 год. Импорт товаров и услуг по результатам 2024 года на 9% превысил показатель 2021 года. Разница между экспортом и импортом товаров и услуг ВЭД остается отрицательной, но по сравнению с 2023 годом 2%», — рассказала Диляра Мустафаева, руководитель аналитического департамента «Финансового пульса».

Эксперт отметила, что существенную долю экспорта товаров составляет продукция металлургии — 11,4% от общего объема. По результатам 2024 года в результате отключений электроэнергии, снижения мировых цен на металлы и уменьшения спроса его объем составил лишь 28% от показателей 2021 года.

Согласно отчету, в 2024 году около 59% полученной экспортной выручки поступило из стран Европы, в том числе 57% из стран ЕС.

Экспорт в страны Азии составил 25,6% общего объема. Экспорт товаров в страны Африки — 7,6%, в страны Америки — 3% (в том числе 2,2% в США), в Австралию и страны Океании — 0,06% от общего объема.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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