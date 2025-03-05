Мерц, который может возглавить правительство Германии, обещает разблокировать помощь для Украины на 3 млрд евро

Фридрих Мерц, лидер коалиции, одержавшей победу на парламентских выборах и вероятный последующий канцлер Германии, заявил о возможности быстрого выделения Украине более €3 млрд. дополнительной помощи. Об этом пишет Le Monde 4 марта.

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Мерц отметил, что 5 марта он проведет переговоры с действующим канцлером Олафом Шольцом, чтобы договориться о разблокировании военной поддержки для Украины.

Эта помощь была запланирована еще в 2024 году, но ее реализацию приостановили. «Мы ожидаем, что средства будут предоставлены в ближайшее время», — подчеркнул он.

Консервативная и социал-демократическая партии Германии выразили намерение осуществить «беспрецедентные вложения» в укрепление национальной обороны и экономики из-за опасений, что США могут дистанцироваться от европейских дел.

Мерц подчеркнул: «Учитывая угрозы нашей свободе и миру в Европе, наш девиз в сфере обороны — «любой ценой».