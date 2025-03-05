Курс валют на 5 марта: доллар в банках подешевел на 10 копеек, евро — подскочило на 32 копейки

В среду на наличном рынке курс доллара потерял 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро вырос на 12 копеек в покупке и на 32 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара по покупке и продаже снизился на 5 копеек. Евро в обменниках прибавил 14 копеек в покупке и 33 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,90 грн. Евро покупают за 43,52 грн, а продают за 44,32 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,60, евро — 43,94−44,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,42−41,46 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,21−44,24 грн/евро.

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