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5 марта 2025, 13:10 Читати українською

Рейтинг: лучшие финдиректоры в компаниях ДТЭК, МХП и ФилиппМоррисУкраина

Среди 80 крупнейших компаний возглавляют рейтинг руководители финансового направления таких известных компаний, как ДТЭК, МХП и ФилиппМоррисУкраина.

Среди 80 крупнейших компаний возглавляют рейтинг руководители финансового направления таких известных компаний, как ДТЭК, МХП и ФилиппМоррисУкраина.

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга портала Delo.ua и рейтингового журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

В частности, среди тройки победителей финансовый директор (Group CFO) ДТЭК Павел Ливертовский, заместитель председателя правления и финансовый директор МХП Виктория Капелюшная, а также финансовый директор «Филипп Моррис Украина» Сергей Кальнооченко.

Сергей Кальнооченко этот пост в «Филипп Моррис Украина» занимает с января 2024 года, однако до того 11 лет работал в разных отделах компании. В частности, разрабатывал и вводил стратегии для рынков Украины и Молдовы.

Авторитетный рейтинг создан порталом Delo.ua и рейтинговым журналом «ТОП-100. Рейтинги самых больших». Победителей выбирали путем онлайн-голосования и благодаря оценкам экспертного жюри по параметрам: репутация на рынке, эффективность, инновационность, лидерство и управление рисками. В ТОП-10 рейтинга лучших от портала Delo.ua также финансовые директора EVA, NOVUS, Метинвест, Starlight Media, AB InBev Efes.

Напомним, в 2023 году рейтинг финансовых директоров проводил CFO Club Ukraine. Тогда в список ТОП-10 лучших финансовых директоров вошли руководители «Новой почты», сети VARUS, медицинской сети «Добробут» и т. д.

Источник: Минфин
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