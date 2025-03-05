Рейтинг: лучшие финдиректоры в компаниях ДТЭК, МХП и ФилиппМоррисУкраина

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга портала Delo.ua и рейтингового журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

В частности, среди тройки победителей финансовый директор (Group CFO) ДТЭК Павел Ливертовский, заместитель председателя правления и финансовый директор МХП Виктория Капелюшная, а также финансовый директор «Филипп Моррис Украина» Сергей Кальнооченко.

Сергей Кальнооченко этот пост в «Филипп Моррис Украина» занимает с января 2024 года, однако до того 11 лет работал в разных отделах компании. В частности, разрабатывал и вводил стратегии для рынков Украины и Молдовы.

Авторитетный рейтинг создан порталом Delo.ua и рейтинговым журналом «ТОП-100. Рейтинги самых больших». Победителей выбирали путем онлайн-голосования и благодаря оценкам экспертного жюри по параметрам: репутация на рынке, эффективность, инновационность, лидерство и управление рисками. В ТОП-10 рейтинга лучших от портала Delo.ua также финансовые директора EVA, NOVUS, Метинвест, Starlight Media, AB InBev Efes.