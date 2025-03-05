За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 880660 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 марта: 1250 российских оккупантов, 1 танк и 108 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 880660 (+1250),
- танков — 10256 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 21304 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 24087 (+23) ед,
- РСЗО — 1306 (+0) ед,
- средства ПВО — 1094 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 27849 (+108),
- крылатые ракеты — 3085 (+0),
- корабли /катер — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 39512 (+84) ед,
- специальная техника — 3769 (+1)
Источник: Минфин
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