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5 марта 2025, 11:14 Читати українською

Инвестиции в технологическую отрасль в 2024 году выросли на 120%

Объем инвестиций в украинскую технологическую отрасль в 2024 году вырос на 120% по сравнению с показателем 2023 года, следует из ежегодного обзора украинской технологической инвестиционной экосистемы Dealbook of Ukraine, подготовленного инвестиционной компанией AVentures Capital, пишет «Интерфакс-Украина».

Объем инвестиций в украинскую технологическую отрасль в 2024 году вырос на 120% по сравнению с показателем 2023 года, следует из ежегодного обзора украинской технологической инвестиционной экосистемы Dealbook of Ukraine, подготовленного инвестиционной компанией AVentures Capital, пишет «Интерфакс-Украина».►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто с инвестициямиСогласно приводимой в обзоре информации, после резкого падения с $832 млн инвестиций в технологический сектор в 2021 году до $236 млн в 2022 году, в 2023 году — объем инвестиций просел до $209 млн.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что с инвестициями

Согласно приводимой в обзоре информации, после резкого падения с $832 млн инвестиций в технологический сектор в 2021 году до $236 млн в 2022 году, в 2023 году — объем инвестиций просел до $209 млн.

Восстановление в 2024 году рост до $462 млн свидетельствует о том, что украинская технологическая отрасль находится на полпути в восстановлении довоенных показателей, говорится в тексте обзора.

В 2024 году, как и в предыдущем году, больше всего инвестиций $223 млн или 48% от общего объема инвестиций были привлечены на поздних стадиях. Общая картина может быть искривлена из-за большого соглашения разработчика no-code платформы для автоматизации бизнес-процессов и CRM компании Creatio. В июне 2024 года она привлекла $200 млн от консорциума инвесторов, в который вошли Sapphire Ventures, StepStone Group и Volition Capital — это 90% всех инвестиций Серии С (сделанных на поздних стадиях, — ИФ-У), отметили авторы отчета.

Инвестиции в проекты на ранних стадиях составили в 2024 году 32% от общего объема $147 млн, для сравнения в 2022 и 2023 годах на них приходилось 39% от общего объема инвестиций в технологический сектор.

К топ-5 инвестиционных сделок 2024 года в обзоре кроме соглашения с Creatio отнесено — соглашение с основанной в 2021 году британской финтех компанией Carmoola, которая в январе 2024 года привлекла $19.2 млн от QED Investors, VentureFriends и InMotion Ventures. 9 венчурных фондов, приложение для управления финансами IN1, который интегрирует фиатные деньги и криптовалюты в пределах единой платформы.

Крупнейшим M&A соглашением 2024 года по версии Dealbook стало соглашение на $1,5 млрд по приобретению холдингом NJJ французского бизнесмена Ксавье Ньеля провайдера «Датагруп-Воля» и третьего по величине мобильного оператора lifecell.

Крупнейшей сделкой по приобретению миноритарной доли признана сделка с Work.ua, которая оценивается в $7,7 млн. В качестве покупателей указаны Grupa Pracuj, KEUS, KUPR, Артур Михно, Роман Прокофьев, Евгений Собакарев.

Среди ожидаемых в 2025 году M&A сделок указывается приобретение крупнейшим мобильным оператором «Киевстар» сервиса онлайн-такси Uklon. Сумма сделки оценивается от $80 млн. Также приобретение онлайн-платформы, которая предоставляет компаниям возможность быстро и эффективно нанимать удаленных разработчиков программного обеспечения YouTeam компанией Toptal.

Приобретение разработчика чат-ботов с искусственным интеллектом для бизнеса BotsCrew компанией CourtAvenue и приобретение эстонской компании, специализирующейся на почтовых ящиках для частных домов и общин Parcelsea компанией Jetbeep.

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Источник: Минфин
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