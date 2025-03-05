Правительство выделило 150 млн гривен на возвращение украинских беженцев из-за границы

Кабинет министров выделил Министерству национального единства 150 млн гривен из государственного бюджета на содействие возврату украинских беженцев из-за границы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что известно

Как сообщил Мельничук, 150,03 млн гривен, предусмотрены Министерству экономики на 2025 год в общем фонде государственного бюджета по программе «Обеспечение выполнения задач и мер по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину» передано Министерству национального единства на новую бюджетную программу.

Напомним

Доля беженцев, планирующих вернуться в Украину, опустилась до самого низкого уровня со времени полномасштабного вторжения и составляет 43%. Только 20% украинцев полностью уверены, что вернутся.

В августе 2024 года президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерства единства, которое должно объединить украинцев за границей и противостоять российской пропаганде.