Кабинет министров выделил Министерству национального единства 150 млн гривен из государственного бюджета на содействие возврату украинских беженцев из-за границы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство выделило 150 млн гривен на возвращение украинских беженцев из-за границы
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Что известно
Как сообщил Мельничук, 150,03 млн гривен, предусмотрены Министерству экономики на 2025 год в общем фонде государственного бюджета по программе «Обеспечение выполнения задач и мер по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину» передано Министерству национального единства на новую бюджетную программу.
Напомним
Доля беженцев, планирующих вернуться в Украину, опустилась до самого низкого уровня со времени полномасштабного вторжения и составляет 43%. Только 20% украинцев полностью уверены, что вернутся.
В августе 2024 года президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерства единства, которое должно объединить украинцев за границей и противостоять российской пропаганде.
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Комментарии - 12
але 150М бюджету виділяємо. також слід ще виділити з бюджету 150М в Агенцію національної єдності (створено січень 2025) і ще 150М в Комітет національної єдності (створено лютий 2025)
Праваки навпаки опираються на буржуазію, підприємців, ринкових діячів. Тому Трамп і скорочує американських бюрократів пачками. В Україні ж навпаки, незважаючи на війну, не було скорочене жодне міністерство, державна комісія, комітет, агенція або служба. Навпаки, ще й нові створюють. І для корупції під час війни просто рай. Бо суспільство зайняте виживанням, йому не до боротьби з корупцією.
Ну, а уважаемые «эксперты» по вопросам «зрады» и «потужности» читали ОРИГИНАЛ сообщения? Нет?
…Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» у сумі 150 млн. 28,7 тис. гривень Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму…
По порядку —
1…Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету . Это говорит о том, что эти средства были заложены в бюджет еще в 2024 году.
2 … «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» Может кто-то расскажет что это за …заходи. нет? тогда какое вы имеете право говорить о …деребане??? Лично я знаю что это за РЕАЛЬНЫЕ программы и какие люди ими воспользовались, а вы знаете?
Понятно, как обычно — экспертное мнение заключается в …абы шо ляпнуть…
???
Как украинка за кордоном скажу, что не было ничего из этого. Нигде не писали, ни на посольском сайте ни в беженских группах.
Наоборот, люди, как только запахло возвращением на Родину, больше пишут о том, как оформить ВНЖ ПМЖ и гражданство.
Ни разу не читала что кто то хочет вернутся
Але тримаю руку на пульсі, щоб знати, що ще вигадають «покарщувачі».
Поки що едине, про що подбала держава для українців за кордоном — це позбавити їх консульских послуг. Навіть тих, хто виїхав до війни, коли на військові квитки було всім начхати на рівні цілої країни.
Хочу подивитись на те, як недолуга вишивата буде повертати людей, що можуть влаштуватись будь де бо мають голову на плечах.
Навіть знаю які методи приходять в голову непотрібу:
— Екстрадиція, ко-ко-ко!..
— Забрати власність, кукуріку!.. (бажано віддати тим хто за це топить)
— Забрати паспорт/громадянство/здоровий глузд (останнє, щоб не відрізнятись від мас)