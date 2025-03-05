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5 марта 2025, 10:47 Читати українською

Правительство выделило 150 млн гривен на возвращение украинских беженцев из-за границы

Кабинет министров выделил Министерству национального единства 150 млн гривен из государственного бюджета на содействие возврату украинских беженцев из-за границы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров выделил Министерству национального единства 150 млн гривен из государственного бюджета на содействие возврату украинских беженцев из-за границы.
Фото: Getty images

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Что известно

Как сообщил Мельничук, 150,03 млн гривен, предусмотрены Министерству экономики на 2025 год в общем фонде государственного бюджета по программе «Обеспечение выполнения задач и мер по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину» передано Министерству национального единства на новую бюджетную программу.

Напомним

Доля беженцев, планирующих вернуться в Украину, опустилась до самого низкого уровня со времени полномасштабного вторжения и составляет 43%. Только 20% украинцев полностью уверены, что вернутся.

В августе 2024 года президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерства единства, которое должно объединить украинцев за границей и противостоять российской пропаганде.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+118
Turbo Apricot
Turbo Apricot
5 марта 2025, 11:01
#
Міністр національної єдності Олексій Чернишов 25 лютого 2025 повідомляє «Ми чітко розуміємо, що 70% українців вже не повернеться з-за кордону після війни. Це не є катастрофою. Це треба визнати.»

але 150М бюджету виділяємо. також слід ще виділити з бюджету 150М в Агенцію національної єдності (створено січень 2025) і ще 150М в Комітет національної єдності (створено лютий 2025)
+
+70
EvilReptiloid
EvilReptiloid
5 марта 2025, 11:24
#
Ліваки останні років 150 опираються на державних бюрократів, як на панівний клас. При совку це називалось «партійна номенклатура», зараз — чиновники і силовики. Пролетаріат, ЛБГТ, чорні, фемочки та інші «обіжені» то просто для прикриття. Головне для ліваків — інтереси бюрократії, бо й самі ліваки є бюрократами або пов’язаним з ними олігархічним бізнесом. Відповідно в усіх лівацьких країнах, однією з яких є і Україна, бюрократію щедро годують.
Праваки навпаки опираються на буржуазію, підприємців, ринкових діячів. Тому Трамп і скорочує американських бюрократів пачками. В Україні ж навпаки, незважаючи на війну, не було скорочене жодне міністерство, державна комісія, комітет, агенція або служба. Навпаки, ще й нові створюють. І для корупції під час війни просто рай. Бо суспільство зайняте виживанням, йому не до боротьби з корупцією.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 марта 2025, 12:18
#
Подобную БРЕХНЮ уже рассматривали, зачем повторяете? Какую «агенцию» что вы мелете???
+
+67
TAN72
TAN72
5 марта 2025, 11:20
#
Дерибан — продолжение.
+
+30
Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 11:48
#
Потужно…
+
+54
godvinik
godvinik
5 марта 2025, 11:52
#
Душити податками і тарифами українців в Україні і одночасно на ці ж гроші намагатися повертати їх із-за кордону?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 марта 2025, 12:12
#
Ну ват опять!
Ну, а уважаемые «эксперты» по вопросам «зрады» и «потужности» читали ОРИГИНАЛ сообщения? Нет?
…Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» у сумі 150 млн. 28,7 тис. гривень Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму…
По порядку —
1…Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету . Это говорит о том, что эти средства были заложены в бюджет еще в 2024 году.
2 … «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» Может кто-то расскажет что это за …заходи. нет? тогда какое вы имеете право говорить о …деребане??? Лично я знаю что это за РЕАЛЬНЫЕ программы и какие люди ими воспользовались, а вы знаете?
Понятно, как обычно — экспертное мнение заключается в …абы шо ляпнуть…
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
5 марта 2025, 12:20
#
Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну

???

Как украинка за кордоном скажу, что не было ничего из этого. Нигде не писали, ни на посольском сайте ни в беженских группах.
Наоборот, люди, как только запахло возвращением на Родину, больше пишут о том, как оформить ВНЖ ПМЖ и гражданство.
Ни разу не читала что кто то хочет вернутся
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
5 марта 2025, 13:24
#
Та ж сама фігня — інфи нуль. Я програмами допомоги не цікавлюсь, бо маю роботу.
Але тримаю руку на пульсі, щоб знати, що ще вигадають «покарщувачі».

Поки що едине, про що подбала держава для українців за кордоном — це позбавити їх консульских послуг. Навіть тих, хто виїхав до війни, коли на військові квитки було всім начхати на рівні цілої країни.
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
5 марта 2025, 12:55
#
Після акцій за кордоном «в підтримку України», потрібно такі «українців» назад повертати. Тепер я обома руками ЗА! А то дуже вже сильно вони хочуть воювати до кордонів 91. Хай показують приклад. А я буду донатити їм по умовних 100 злотих.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
5 марта 2025, 13:30
#
Давай, поверни мене для прикладу.
Хочу подивитись на те, як недолуга вишивата буде повертати людей, що можуть влаштуватись будь де бо мають голову на плечах.

Навіть знаю які методи приходять в голову непотрібу:
— Екстрадиція, ко-ко-ко!..
— Забрати власність, кукуріку!.. (бажано віддати тим хто за це топить)
— Забрати паспорт/громадянство/здоровий глузд (останнє, щоб не відрізнятись від мас)
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
5 марта 2025, 13:39
#
З села край лісу краще видно?
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