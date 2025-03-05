Власти Гонконга планируют создать конкурента Euroclear и Clearstream

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По его данным, это связано с их стремлением снизить зависимость от западной финансовой инфраструктуры и расширить глобальное использование юаня.

Детали

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) 4 марта объявила, что сотрудничает с Управлением денежного обращения Гонконга (HKMA) с целью создания международного расчетного центра в Азии, который сможет конкурировать с бельгийским депозитарием Euroclear и люксембургским Clearstream.

Появление нового расчетного центра «будет способствовать развитию гонконгского рынка ценных бумаг с фиксированным доходом, обеспечивая следующую главу интернационализации юаня и укрепляя статус Гонконга как международного финансового центра», заявила генеральный директор HKEX Бонни Чан.

Управление денежного обращения Гонконга изучает возможность создания конкурента Euroclear и Clearstream по крайней мере с 2022 года, сказано в публикации.

В феврале газета сообщила, что в прошлом году Китай сократил объем инвестиций в госдолг США до $759 млрд — это самый низкий уровень с 2009 года. По мнению аналитиков, снижение доли Пекина в госдолге США отчасти отражает желание КНР диверсифицировать свои резервы.

Китай на фоне растущей геополитической напряженности стремится сократить свою зависимость от западных финансовых систем, отмечает FT. Это происходит в условиях, когда в Европе идут дискуссии о возможном изъятии российских активов на сумму £200 млрд, которые были заморожены после начала вторжения рф в Украину.