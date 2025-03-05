НБУ в феврале перечислил на нужды обороны около 18 млрд грн

По состоянию на 1 марта 2025 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 г., составил более 3,8 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 3,4 млрд грн. Об этом сообщает регулятор.

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Сколько всего поступило средств

Всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 65,2 млрд грн в эквиваленте.

Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 44,3 млрд грн в эквиваленте.

Всего с начала войны по спецсчету на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 61,4 млрд грн, в феврале 2025 года — почти 18 млрд грн.

Напомним

Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.